Enkelt sagt betyr bakstreversk fremtidsfientlig. Mer utdypende: enkeltpersoner, grupper, politikere og politiske partier som elsker det meste med fortiden, og kanskje bitte lite grann med nåtiden. Fremtiden med forandringer, nye tanker, fornuft og positive holdninger er ikke viktig og av betydning. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Svært skremmende for noen.

Fortiden er historie. Fremtiden er her, og fremover. Der er mange utfordringer, lokalt, regionalt og nasjonalt, og ikke minst globalt. Fremtiden utvikles best med optimisme og positivt pågangsmot. Ikke med grupper, politikere som kun ser bakover. Veldig ofte har slike grupper og enkeltpersoner en underliggende negativ holdning til det meste.

Kanskje er det underliggende noe frykt inne i bildet her! Når forandringer (les kommunesammenslåing) skjer, kan det nok hos enkelte personer utløse en uforholdsmessig stor frykt/angst. Igjen: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Søgne kommune med Søgne rådhus var trygt og godt plassert på Tangvall. Vi kjente ordføreren, teknisk sjef og rådmannen. Saksbehandlere og politikere. Tryggheten var tilstede 24 timer i døgnet.

Jeg blir etter hvert både trist og frustrert over gruppen Vi som vil Søgne kommune tilbake. Mitt spørsmål blir følgende:

Hva er det dere egentlig holder på med: I mange år nå har dere vendt ryggen mot fremtiden, og nesa mot fortiden. Alt dere har sagt og skrevet har praktisk talt alltid hatt en negativ undertone. Også med noen stygge verbale slag mot enkeltpersoner. Søgne er nå helt og fullt blitt del av Kristiansand kommune. Slik skal det være. Den ligger nå der den alltid har ligget. Kristiansand også.

Jeg snakker mye med søgnefolk om denne saken. Det mest dramatiske de kan si er at det var litt uvant å begynne å kalle seg innbygger av Kristiansand kommune. Det gikk fort over. For noen ble det mye følelser i starten. De ønsket ikke sammenslåing. Nå jubler de fleste over at de kan kalle seg innbygger av Kristiansand kommune.

Et godt råd: Avslutt den ørkesløse vandring i fortiden. Det er fremtiden som betyr noe!

