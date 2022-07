Jeg tror veldig mange var enig med Svein Halle i avisen torsdag 7. juni, hvor han ber Pride-folkene begrense flaggbruken. Prideflagget hadde hengt foran verandaen hans i 14 dager og han ba om å få slippe.

Vi har også et slikt flagg i nærheten, det har hengt i lengre tid, så dette er vel en oppfordring til Pride-tilhengerne om å vise respekt for andre. Men dette er vel Pride i sitt grunnriss, at her skal det trues igjennom, alle skal elske flagget! Ordførere blir tvunget til å adlyde og henge ut flagget på kommunens stenger, skjønner godt at noen skjærer dem ned. Alt med måte, er et godt norsk munnhell.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.