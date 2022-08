Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Folket i Agder eig 54,47% av Agder Energi. Agder Energi eig Los. Folkevalde i Agder har fleirtal i styret både i Agder Energi og LOS. Kva brukar dei dette fleirtalet til? Tene pengar? Ha størst muleg utbytte? Kva med vanlege folk? Kvifor tek ikkje ordførarane på Agder kontakt med desse to styra?

Ved neste val bør veljarane skifta ut desse to styra. Agder Energi og LOS må få eit klart mål for arbeidet sitt: Rimeleg straum til vanlege folk, og straumprisar arbeidslivet kan leve med. Agder Energi er til for folket i Agder.

