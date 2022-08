Nilsen må gjerne vere usamd med oss, men me ville sett pris på om han held seg til politikken me står for heller enn å insinuere fram meiningar me ikkje har.

FRI sitt formål, som står fast i vedtektene våre, er: «et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.»

For å gjenta skal då kjærleiken og samlivet vere tufta på både samtykke og likeverd, og ikkje føre til trakassering eller diskriminering. Dette er viktige avgrensingar og presiseringar for oss, men kanskje ikkje avgrensande nok for Nilsen.

