Høye busker ved avkjørsler, eller store greiner som henger ut i veikryss, kan gjøre det svært uoversiktlig for bilister, syklister og gående. Dette er et økende problem i sommermånedene. Trafikantene mister ikke bare sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs veiene blir skjult av grønne buskvekster.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdet er nedfelt i Vegloven.

Når barna starter på skolen igjen i august, ønsker vi i Trygg Trafikk at flest mulig skal gå og sykle til skolen der det er mulig. Da må det legges til rette for at det skal skje på en sikker måte. Barna må være synlige langs alle veier, og det er vårt felles ansvar. Folk som bor langs trafikkerte veier, må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres trafikksikkerhet.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdet er nedfelt i Vegloven. Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din. Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørsler.

Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Når du står tre meter inn i avkjørselen din, skal du ha minst 30 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen. Om avkjørselen munner ut i en vei med fartsgrense 50 km/t, må det være fire meter fri sikt inn og 45 meter til hver side når du står inne i avkjørselen din, ifølge Statens vegvesens temaside om vegetasjonsrydding, og en brosjyre om temaet som ligger ute på www.vegvesen.no. Mange er nok ikke klar over dette, selv om dette gjelder mange steder i våre distrikt.

Trygg Trafikk ønsker at vi skal stå sammen om dette og ta et tak (med hekksaksa) for å sikre best mulig sikt langs veier og gater før skolestart. Små grep kan gi store resultater for våre barns trafikksikkerhet langs skoleveien.

Klipp hekken i sommer, er vår sterke oppfordring.

