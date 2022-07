I Fædrelandsvennen kunne vi nylig lese at kommunens ungdomstjeneste varmt anbefalte ungdomskontrakter og bruk av tvang for å nå ut til våre mest sårbare.

Sågar kan Heidi Handeland berette at «Mange ungdommer opplever det ikke som straff».

Veldig rart at kommunen ikke forstår at denne positiviteten antagelig henger sammen med trussel om straff hvis de ikke samtykker og gjør som de får beskjed om.

Det er helt åpenbart at kommunens tilnærming til de unge skyldes sterk påvirkning av Norsk Narkotikapolitiforening (heretter NNPF). De har i 30 år fått lov å legge premisser for hvordan man skal bekjempe rusproblemer og narkotikakriminalitet. Og dette helt uten å følge Norges lover.

Ulovlig stripping, utforsking av kroppens hulrom, ransaking av mobiltelefon for å finne selgere, og annen nedverdigende praksis har nå endelig blitt slått ned på av Riksadvokaten.

Og vi kan definitivt ikke ha kommunale hjelpetjenester som skal hjelpe våre aller kjæreste hvor kommunens hjelpeteam er helt avhengig av NNPF sine metoder for å nå ut til brukerne de skal hjelpe. NNPF har ødelagt det moralske kompasset til mange i politiet og blant enkelte kommuneansatte.

Vi i Foreningen tryggere ruspolitikk krever at kommunens ansatte legger seg i selen umiddelbart for å bygge opp tillit blant de unge uten trussel om politi og påtale. Start med å gå ut til ungdommen og rekk ut en hånd til de som ber om hjelp. Det er jo en god start fremfor å vente på kontoret på at politiet avleverer kandidater som er hanket inn med metoder som bryter loven og som gjør at ungdommene mister tilliten til både politi og kommune.

Heldigvis ser det ut til at det er politisk flertall for lokal rusreform i Kristiansand til høsten. Det ser vi i Foreningen tryggere ruspolitikk frem til med stor glede. I mellomtiden må gjerne politiet og kommunens ansatte ta kontakt med oss i Foreningen tryggere ruspolitikk for mer innsikt i hvorfor straff skader.

