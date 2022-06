Det jeg reagerer negativt på er den måten du videre argumenterer på. Du virker sterkt misfornøyd og indignert over KrF-ordføreren i Iveland som ikke vil heise Pride-flagget utenfor rådhuset. Dette fordi han vil vise forståelse og ta hensyn til alle innbyggernes meninger. For noen symboliserer regnbuens farger noe annet enn det Pride står for og ønsker å respektere de for den delen av det mangfoldet de utgjør. Det er vel fair? Etter min mening er det utrolig mange andre måter å vise sin medfølelse på, noe jeg også tror at de som ikke heiser flagget gjør.

Fordi du er uenig i ordførerens beslutning synes jeg du er usaklig når du hevder at han er mer ordfører for konservative velgere og enn for de skeive. Jeg synes også det er skremmende at dersom en ikke gjør som andre forventer, som å heise et flagg, skal en bli oppfattet som en er imot og lite tolerant. Skal flaggstanga brukes til å markere hva vi støtter og ikke, så tror jeg den på sikt kommer til miste sin verdi. Det norske flagget er samlende og burde kanskje heises litt oftere som i en slik situasjon.

Du skriver at folk er folk og forskjellige folk og at de skal få være som de vil. Du understreker at kampen handler om å få innfridd universelle menneskerettigheter og nevner frihet, mangfold, kjærlighet og at et trygt samfunn er viktig. Det håper jeg du inderlig mener og det burde vel også gjelde de som ønsker å vise medfølelse på sin måte uten at en skal føle seg forpliktet til å henge opp et flagg fordi andre ønsker det. Det kaller ikke jeg frihet.

Det er absolutt dypt tragisk det som skjedde i Oslo hvor mange ble hardt rammet. Dessverre skjer det mye vondt i denne verden. Diskriminering, menneskehandel, undertrykkelse, fattigdom, religionsforfølgelse, syke og psykisk syke mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Noen takler ikke livet og vi ser og hører om uheldige episoder som rammer helt uskyldige. At et menneske gjorde så mye vondt mot andre får han alene ta ansvar for. At en skal bruke dette til å stigmatisere og uttrykke sin vrede og henge ut en som jeg opplever at du gjør her, tror jeg ikke er veien å gå om vi skal lære å tolerere hverandre.

La oss i tiden fremover prøve å ha fokus på de verdier som skaper kjærlighet til alle mennesker uansett kjønn, meninger, holdninger, religion, i ord og handling. Kjærlighet er et språk folk forstår, og jeg har aldri opplevd at det har kommet noe vondt ut av ekte kjærlighet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.