De skriver om skattepolitikken at de har satt en stopper for at de som har mest skal få skattekutt, og de som har minst får minst.

Slik dette er å forstå vil de som har mest fortsette å ha det slik, og de som har lite fra før skal få enda mindre. Dette på grunn av at regjeringen fører en politikk som blant annet gir oss verdens dyreste drivstoffutgifter. Aldri har Norge hatt så store inntekter av olje- og gassproduksjonen som nå. For at vanlige folk skal bruke fossile biler må drivstoffavgiftene betydelig ned. Nå! Strømprisene synes å være bestemt av EU. Men alle avgiftene Norge håver inn er det regjeringen som har styring på, dessverre. Oljefondet er nå på ca 12.13000 milliarder kr. Er Oljefondet en hellig ku som ikke må røres?

Når det gjelder videre utbygging av E18/39 mellom Oslo og Stavanger er mye av dette satt på vent, grunnet prisvekst. Det blir neppe billigere av å vente. Fremtidige generasjoner ville nok bli takknemlige for at vi tok ut noen milliarder og oppgraderte veiene i Norge til europeisk standard. Nå er Oljefondet stort sett basert på aksjemarkedene rundt om i Verden. Det er bedre med en fugl i hånda enn ti på taket.

Innlegget er forkortet. Red.

