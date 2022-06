Et glitrende og morsomt innspill. Vi har flirt og ledd så vi har fått både hikke, latterkrampe og det som verre er. Det tar på!! Men, det gode med disse lidelsene er at en god latter forlenger livet, dog – og forhåpentligvis, ikke for «omsorgsforetaket» Kristiansand kommune, med dramaturgimesteren Skisland i førersetet.

I et annet innlegg fra gruppen som vil ha Søgne i Kristiansand, hyles det om «den krise som har oppstått». Jeg spør – hvilken krise? Det eksisterte ingen krise tidligere da disse tre kommunene levde selvstendige liv. At det nå plutselig er krise, nærmest livet om å gjøre virker det som, for Kristiansand, så må det være noe ille fælt med gamle Kristiansand som har gått aldeles galt. Kan det være så ille at den gamle bykommunen er helt avhengig av «kosttilskudd», av typen nabokommuner, for å redde livet? Kanskje de må søke hjelp hos Fretex eller slumsøstrene for å holde seg i live – dersom de mister forannevnte kosttilskudd?

Det denne saken i realiteten virkelig dreier seg om, er spørsmålet om å stå opp for, og hegne om, vårt demokrati og de prinsippene som demokratiet er bygget på. Begynner vi å ikke bry oss om å beholde nasjonens demokratiske tradisjon, så kan det på sikt ende ille. Det saken uansett ikke dreier seg om, er våre nåværende kommunepolitikeres appetitt på Søgne/Songdalen-biffen. Dagens kommune er ikke part i saken om oppsplitting. Det er staten som gjennomførte tvangssammenslåingen, på tross av folkeavstemningen og to kommunestyrevedtak. Det er den som begår feilen som må rette opp i saken. Det er dermed staten som må rydde opp og betale de nødvendige kostnadene.

Hadde Skisland & co vært opptatt av å hegne om vårt demokrati så burde man ha kommentert omtrent slik – «det som skjedde med Søgne og Songdalen, var ikke bra for vårt demokrati og burde ikke skjedd».

Å nei, slike tanker har han altså ikke. Det er visst bare en tanke som står i hodet hans – all makt i denne sal – vel vitende om maktfordelingsprinsippet hvor kommunen er laveste nivå. I neste trinn har vi Statsforvalteren og helt på toppen regjering og storting. Gudskjelov at vi har innrettet nasjonen slik. Urimelig maktsyke politikere som ikke tåler å bli motsagt, bør ha lite for seg.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.