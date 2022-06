Men fortvil ikke, sier Telenor, vi tilbyr deg en telefon som ser ut og oppleves som en vanlig fasttelefon, men er koblet til mobilnettet. For en billig penge vil man da få tilsendt en såkalt mobil hjemmetelefon med tilhørende ruter. Utfordrende nok for mange bare å få koblet opp. For jeg vil vel anta at snittalderen på de som er i gruppa mottagere av dette tilbudet er «blant de eldre av oss».

Min erfaring etter å ha hatt kontakt med flere som har fått sine gamle gode bordtelefoner, ofte med ekstra store taster, bragt til taushet, er at de finner de nye telefonene svært kompliserte å bruke. Tall-tastene er små, med store muligheter for feiltrykking for en litt reumatisk eller skjelven finger.

Et display viser historikk på tidligere slåtte nummer, inklusive de feilslåtte. Dette gjør det forvirrende og komplisert for mange å oppfatte «hva som skjer når de trykker på tasten».

Displayet angir at slått nummer oppringes, uten at det verken kommer summetone eller at det faktisk ringes ut. Dette siste antagelig fordi det i vanvare er trykket på en av de mange «ekstra-knappene».

Har dere i Telenor reflektert noe over hvem som hovedsakelig er i målgruppen for dette produktet, og hvilken «telefon-historikk» mange (de fleste?) av disse har? Kanskje har dere det, men jeg tror mange av dem ville vært veldig glade for å få tilbud om et mer tilpasset og enklere produkt. Rett og slett en telefon med store tall-taster pluss mulighet for et begrenset antall hurtigtaster. Det trenger ikke være noe mer komplisert enn det!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.