Kristiansand bystyre bestemte i desember 2021 at det ikke skulle gjennomføres ny folkeavstemning om oppløsning av kommunen.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Hva har forandret seg siden den gangen – bortsett fra at Senterpartiet i regjering har vist en enestående arroganse og vilje til å overkjøre lokalt selvstyre?

Det viktigste er at det sterke ønsket mange i Søgne og Songdalen har om fortsatt å være en del av Kristiansand, er blitt synliggjort. På en drøy uke er Facebookgruppen som støtter dette synet i Søgne blitt tusen medlemmer større enn facebookgruppen som er for løsrivelse – og som har eksistert i mer enn et år.

I Songdalen er en tilsvarende gruppe på samme tid blitt nesten like stor som facebookgruppen som er for løsrivelse.

Heldigvis har flertallet i Kristiansand kommunestyre ikke latt seg styre av facebookgrupper til nå, og bør det heller ikke i fremtiden. Men argumentet om at det kun eksisterer et sterkt folkelig engasjement mot dagens kommune, er grundig torpedert.

Når kommunalministeren erkjenner at kommunen ikke kan pålegges en ny folkeavstemning, har de siste ukers hendelser derfor bidratt til at bystyrets forrige vedtak i saken står enda sterkere. Grunnene til å gjøre om vedtaket er blitt svakere. Bystyret bør stå fast på sin linje om at denne saken er endelig avgjort i det organet der myndigheten til dette ligger.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.