Samferdselsdepartementet skal arrangere et innspillsmøte der de skal diskutere fremtiden til selskapet Nye Veier AS.

Jeg forventer at Arbeiderpartiets ordførere i Agder sender et krystallklart signal til regjeringen. Nye Veier AS kan ikke legges ned.

Selskapet som Frp opprettet, har sørget for at veiutbygging har gått bedre, raskere og rimeligere.

Nå vil Arbeiderpartiet vurdere om selskapet skal fortsette eller i verste fall legges ned. Agder vil også miste mange arbeidsplasser som følge av nedleggelse, og veiutbyggingen vil bli dårligere.

Følgende er et ubestridelig faktum: Frp har bygd vei i et tempo som er overlegent sammenliknet med Arbeiderpartiet.

Hvis ordførerne til Arbeiderpartiet i Agder har innflytelse, så bør den brukes. Forventer at de tar med næringslivet (NHO, NODE og Trygg Trafikk og stortingsrepresentanter) og krever møte med samferdselsminister, der dere gjør deres krav ettertrykkelig klart, at Nye Veier AS skal bestå.

Dette er syretesten for Arbeiderpartiets ordførere i Agder og deres stortingsrepresentanter.

