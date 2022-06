Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Man må undres over hvordan Arbeiderpartiets storby-ordførere med haleheng av vesle, men forvokste Lindesnes, går til angrep på sin egen partiorganisasjon og hele stortingsgruppen som var imot tvangssammenslåing av kommuner. Det kan neppe være av omsorg for lokaldemokratiet, som de svært så trangt definerer som det de selv bestyrer for tiden. Det skulle vel aldri være maktbrynde som gjør seg gjeldende?

Honnør til statsminister Støre som (i hvert fall hittil ) har holdt hodet kaldt og ryggen rak.

