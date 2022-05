Ganske fort ble jeg plasstillitsvalgt for troppen og etter hvert hovedtillitsvalgt for kompaniet. To måneder senere ble jeg valgt inn i landsutvalget for tillitsvalgte som representant for hæren.

Da ble jeg intervjuet av Forsvarets Forum, hvor min hovedsak som tillitsvalgt var veteranvirksomhet.

David Torvik Kristiansen. Foto: Privat

«Nyvalgt LTF'er Kristiansen sier nei til veteranvirksomhet», var overskriften.

Dette innebærer i praksis at veteraner, som har vært inne til førstegangstjeneste 3-9 måneder lengre enn nye soldater som kommer rett fra rekruttskolen, kan kreve at kun rekruttene vasker rommet til inspeksjon, trusler om represalier hvis rekrutten ikke adlyder, fordeler ved å være først i matkøen, rekrutter har ikke tilgang til tv-stue når veteraner bruker den og flere andre maktdemonstrasjoner.

Det var også eksempler fra leiren og andre leirer på at rekrutter fikk skylt urin på dynen mens de sov, mobbing og blant annet avføring på gulvet i dusjrommet med krav om at rekrutten skulle rydde opp,

Det var uakseptabel oppførsel da og selvsagt uakseptabel oppførsel også i dag.

På grunn av oppslaget i Forsvarets Forum ble jeg kalt inn på teppet til kompanisjefen med klar beskjed om at sjefen for Brigade Nord, bataljonssjefen og andre kompanisjefer hadde ei høne å plukke med meg.

Hva gjør du? 18 år gammel med delvis frykt for autoriteter. Du finner en middelvei. Jeg la meg flat og sa at jeg uttalte meg i Forsvarets Forum på generelt grunnlag, selv om jeg visste at det jeg hadde sagt også handlet om mitt eget kompani.

Skammer meg fremdeles fordi jeg var så feig.

Alle soldatene i kompaniet ble samlet og jeg måtte igjen unnskylde med å si at jeg hadde uttalt meg på generelt grunnlag.

Så ble saken lagt død.

Det har den siste uken vært fokus på varslere, soldater og offiserer som har vært utsatt for grov urett i Forsvaret. Derfor skriver jeg dette innlegget.

Jeg har faktisk tiltro til at forsvarssjefen rydder opp i sakene som har sett dagens lys gjennom NRKs dekning.

For at Norges forsvar skal fungere og ha tiltro må det ryddes i rekkene.

Det siste vi trenger er at soldater skuler mistenktsomt på hverandre. Da mangler samhold og resultatet blir et dårlig forsvar. Det var slik jeg oppfattet at forsvarssjefen oppsummerte ukas avsløringer på NRK Nyheter.

