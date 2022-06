Jeg er redd for at svaret er ja på begge spørsmålene.

Her opplever vi at regjeringen går inn for å dele opp storkommunen i strid med hva de har sagt i Hurdalplattformen. Måten dette blir gjort på er en ren overkjøring av Arbeiderpartiet lokalt. De blir stående med svarteper. Sp kommer ned med sin minister for å overbringe den «glade nyhet» mens Ap lokalt blir stående igjen på plattformen og kan bare se toget reise av sted. Når Fvn prøver å få Støre i tale får de beskjed om at han er på reise og utilgjengelig for kommentar.

Regner med at de i regjeringen og har mobiltelefoner så jeg kan ikke se at det skulle være så vanskelig å gi en kommentar. Svaret er vel at han ikke vil. Gjemmer seg vekk og plutselig er han tilbake dersom han kan uttale seg om utenrikspolitikk eller sole seg i glansen av noe. Så her har Ap sentralt ofret Kristiansand og lokallaget og så har man ikke mot nok til å fronte det. Samtidig sier det jo og litt om hvordan landsdelen vår blir oppfattet sentralt i Oslo. Dette hadde ikke gått i andre landsdeler.

Man kan og lure på om Støre overhodet bryr seg om hva som skjer både her og andre steder. I festtaler er han flink til å fremheve Ap som de svakes parti. Når festen er over ser det ut til at akkurat dette blir lagt i en skuff og ikke tatt frem igjen før neste festtale eller valg.

