Det er gledelig å lese i mandagens avis at Kristiansand kunsthall og biblioteket er tildelt en kvart million kroner fra Kristiansand kommune og ytterligere midler fra en av byens banker til et forprosjekt til en takhage på deres bygg på torvet.

De kommunale midlene er fra potten til klima og omstillinger. Tiltaket er begrunnet med blant annet henvisning til at grønne lunger og ivaretakelse av artsmangfoldet er i vinden i mange europeiske storbyer.

Det er gledelig at kommunen og næringslivet viser handlekraft og velvilje til miljø- og klimapositive prosjekter. Grøntområder bidrar ikke bare til trivsel og aktivitet, men også bedre luft- og bokvalitet.

I en bakgård i Kongensgate har brukere av gården og dens naboer i nærmere et år opplevd at bakgården har ligget overdynget av murstein og byggematerialer etter at kommunen måtte stoppe rivingen av et bakgårdbygg. Det har vært søkt om å få reist et omtrent dobbelt så stort bygg som det som ble revet. I forrige uke ble et gjerde mot Festningsgaten fjernet og en diger gravemaskin satte i gang med å fullføre rivingen og fjernet deretter rivningsavfallet. Samtidig ble gjenværende plen og vekster fjernet og det ble planert ut til et nybygg som ennå ikke er formelt godkjent.

Her opplever beboere og naboer at noen kjører i vei med et utbyggingsprosjekt som Statsforvalteren har krevd modifisert og krevd godkjent på nytt. Og hva så med hensynet til ivaretakelse av grønne lunger og artsmangfold. Det er ikke mer enn rundt 200 sentrums-metere fra kunsthall-taket som skal bli grønt til en bakgård som er valset ned og risikerer å miste betydelig grøntareal.

Hva gjør Kristiansand kommune når noen ikke er opptatt av grønne lunger og artsmangfoldet i bysenteret, og heller går motsatt vei? Grønn forvirring?

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.