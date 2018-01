Fra trafo-stasjon til mini-Louvre?

Jeg håper inderlig at politikere og andre bevilgende myndigheter i Kristiansand ikke har latt det gå så mye prestisje i silo-planene at de lukker øynene for andre alternativer til å huse Tangens rause kunstgave før planleggingen, og byggingen, blir irreversibel.