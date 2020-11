Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur

Foto: Torbjørn Witzøe

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i. Derfor krever Nei til EUs landsmøte nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur.

