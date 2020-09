Altfor lite, altfor sent!

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / ntb scanpix

Etter at Moria-leiren gikk opp i flammer, har Norge endelig bestemt seg for å hente ut 50 flyktninger, fortrinnsvis barnefamilier fra Syria. Vi har sett rystende scener fra Moria i lang tid, og det er uholdbart at det måtte en brann til for å få Norge på banen.

