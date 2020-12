Store og mindre kommuner

Foto: Richard Nodeland

I intervju i Fædrelandsvennen 19.12.2020 med professor Dag Ingvar Jacobsen framkommer at den viktigste begrunnelse for sammenslåing er at en dermed får en overordnet styring og ikke en fragmentert utvikling av området.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn