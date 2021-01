Studentboliger på Lund Torv?

Beboerne rundt Lund Torv har gjennom lengre tid protestert mot blokkbegyggelse som skal huse studenter. De ønsker på ingen måte denne store utbyggingen som vil ødelegge området for alltid.

Dette ser det ikke ut til at styrende politikere, bygningsetaten eller utbyggerne vil ta hensyn til. Makta rår, men Lund Torv vil ikke bestå. Nå har det kommet et nytt argument som taler for at området ikke bør utbygges med blokkbegyggelse: Kvikkleire. Det er påvist at det er kvikkleire i området. Kvikkleirekatastrofen i Gjerdrum har tydelig vist oss hvilke konskvenser det kan få når det bygges på leirgrunn. Hvorfor ikke være føre var og ikke ta sjansen på at også blokkbebyggelse på Lund Torv kan kollapse i fremtiden? Dessuten har Studentskipnaden muligheter for utbygging ved Roligheten. Studentene er vel ikke så skrøpelige at de ikke tåler noen hundre meters ekstra avstand til

universitetet?

