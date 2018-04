Ytre ringvei og Gartnerløkka

To statlige aktører skal bygge to store prosjekter i ett og samme område. Nye veier AS skal bygge Ytre ringvei og Statens vegvesen Gartnerløkka.

Med en trafikk på mellom 45.000 – 50.000 biler i døgnet krever dette tett samarbeid for å opprettholde trafikkflyten mellom Øst- og Vestlandet, samt ivareta lokaltrafikken.

Samarbeidet er også helt vesentlig for samfunnsikkerheten.

To prosjekter som er så avhengig av hverandre må prioriteres på andre kriterier enn bare samfunnsnytten og 40-års perspektiver som legges til grunn i beregninger på Ytre ringvei.

Gartnerløkka-utbyggingen er havn, jernbane, sykkel, gange, vei med mer. Store deler av Gartnerløkka-utbyggingen vil derfor ikke være vesentlig i konflikt med trafikkflyten på E18 / E39 på broa over Gartnerløkka.

Det NLF Agder mener at før man river «høybroa» (E18 / E39) som påvirker trafikkflyten, må Ytre ringvei stå ferdig. Man kan bygge det man trenger av havn, jernbane, gange, sykkel osv, men før høybroa rives må Ytre ringvei stå klar.

Dette er et felles samfunnsansvar. Det kan ikke være slik at verken Nye veier AS eller Statens vegvesen bare kan se på sine mandater og frita seg for dette felles samfunnsansvaret.

Derfor må Nye veier AS og Statens vegvesen sammen ta samfunnsansvaret for framkommelighet for de 45.000 – 50.000 bilene. Prosjektene Gartnerløkka og Ytre ringvei må koordineres slik at samfunnet blir minst mulig berørt av utbyggingene.

Ansatte i Nye veier AS har arbeidet både med Gartnerløkka og Ytre ringvei. Det samme har ansatte i Vegvesenet. Derfor kan dette samarbeidet forene mye god kompetanse.