Intet sololøp om tomte-salg

Havnestyremedlem Frank Salvesen skriver i Fædrelandsvennen 5. februar blant annet at «Det kan derfor høres ut som om ordføreren selv har pågående forhandlinger om salg av tomt, uten å informere styret i Havna. For meg virker det som om ordføreren kjører et solo-løp uten at eieren ved havnestyret tas med på råd, og uten at eierens styre i det hele tatt informeres».