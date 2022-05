Hans stemme sammen med lokalpolitikernes stemmer snakket før valget mye om forskjellsnorge. Hver gang en avgift gikk opp, ropte man høyt om ulikheter i samfunnet, fattige familier, minstepensjonister osv. I dag sliter store deler av befolkningen på grunn av økte avgifter og priser. Inkassosaker øker. Hvor er nå Støre sin stemme? Hvor er nå lokalpolitikernes stemme om at forskjellene i samfunnet øker og at noe må gjøres nå?

I begge tilfeller taust som graven.

Man liker best å prate om andre ting, som havvind, flyktninger. Arbeiderpartiet var kanskje engang et parti for arbeidere eller den vanlige mann som de sa i valgkampen. I dag kan vi glemme at de er et parti for den vanlige mann, de svake, det har de selv klart vist med sin politikk.

PS. Svaret deres er kanskje likt det finansministeren har lagt frem. Plukke litt tall og statistikk her og der og så plutselig kommer svaret.

Den «vanlige mann» har i denne perioden fått økt kjøpekraft? Han og regjeringen er vel de eneste som mener dette. Kanskje på tide å gå ut blant folk og høre hvordan de har det. Det var voldsomt populært før valget. Etter valget har tydeligvis ingen tid til det.

