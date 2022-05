I Kristiansand havn, selveste «Port of Europe», finnes det ikke lenger mer kaiplass enn at svære passasjerferjer må dras frem og tilbake mellom de siste gjenværende kaiplassene. I vår by har havnemyndigheten stelt seg slik at det ikke lenger er plass til mer enn to ferjer om gangen!

Ingen tenker på den miljømessige belastningen når dieseldrevne ferjer skal bukseres midt i byen.

Jeg husker striden mellom Kristiansand havn og Fjord Line. Da klarte havnen å tirre på seg nykommer-rederiet slik at de nektet å seile en hel sesong, mens striden ble advokat-mat.

Nå er det den nye Holland-ferja som skaper hodebry. Det er ikke plass til den, så den kjører frem og tilbake når Fjord Line trenger plassen.

Jeg har ikke sett maken til bakstreversk virksomhet i noen av de utallige havnebyene jeg har besøkt. Selv små havner på karibiske øyer har plass til et stort antall digre cruiseskip – samtidig. De lager kort og godt en pir ut i vannet og der fortøyer verdens største cruiseskip, og alle er fornøyde.

I Kristiansand bygde man èn – 1 – brygge for cruiseskip (pris: over 100 millioner) da bryggene på Odderøya ble en del av «utviklingen» og Kanalbyen. Disse kaiplassene ble overlatt til utbyggere som forvandler havnen til kasseby for de rikeste.

Oppi all komikken, har vi gått i gang med å knote oss til et gigantisk byggeprosjekt på Gartnerløkka. Jeg gruer meg til sommertrafikken med ferjene, der kilometervis med bilkøer skal møte både tollere og rushet i Kristiansand sentrum. Det er jo på denne tiden av døgnet ferjene har anløp. Vi har sannelig stelt oss greit.

Jeg minnes tittelen på en historisk bok om Kristiansand havn: «Kristiansand står og faller med sin havn».

Den kan vise seg å bli profetisk.

