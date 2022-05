Jeg ble invitert til å være med på et skriv sammen med ti andre gruppeledere for å ta avstand fra SIAN. Det takket jeg nei til, og avgjørende for den beslutningen var følgende frase: «...det er trist å se at SIAN velger å bruke denne ytringsfriheten til å først og fremst krenke andres tanker og følelser.»

Ytringsfriheten står som et fyrtårn i et velutviklet demokrati, og den har slettes ikke kommet gratis. Mens tsar Putins tanks ruller på ukrainsk jord, er nazi-Tysklands okkupasjon av vårt eget land et ikke altfor fjernt minne for mange.

Politikere som skal skrenke inn eller problematisere friheter under dekke av at «noen blir krenket», skal man vokte seg vel for! Det skinner gjennom hos de ti gruppelederne at de åpenbart sitter på en bruksanvisning om hvordan ytringsfriheten skal brukes. De om det.

Det flotte med absolutt ytringsfrihet er at den gir oss gode og dårlige innspill i frie debatter. Av og til synliggjør den også det komplette idioti. Sånn sett har jeg ikke behov for å verken forsvare eller ta avstand fra SIAN.

I påsken var vi vitne til borgerkrigsaktige tilstander i Sverige. Unge, sinte, ikke-vestlige menn som brant biler og angrep politi og ambulansepersonell, og som har forakt for verdiene til landet de har kommet til. Med mentaliteten til enkelte politikere, så er det et tidsspørsmål før vi har liknende hendelser i Norge. Fordi man har fokus på bokbrenning og krenkethet, fremfor integreringspolitikkens stadig voksende problemer.

