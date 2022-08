Disse milliardene har i for liten grad gått tilbake til husholdningene og næringslivet. For næringslivet spesielt på Sørlandet. Husholdningene skal riktignok fra 1. september få dekket 90 prosent av strømregningene over 70 øre pr kwt. Bra det. Regjeringen vegrer for å gi økonomisk støtte til næringslivet, hvorfor? De er visst redde for at eierne skal profittere på dette. Ja, hva så, er tankegangen i regjeringen slik at det er bedre at arbeidsplasser går tapt enn at utenlandske bedriftseiere skal tjene penger?

Norge har de siste 100 årene vært avhengige av utenlandske investeringer for å industrialisere landet fra fra et jordbruks- og fiskerisamfunn. Uten disse investeringene hadde vi nok hatt et helt annet samfunn enn i dag. Nå er det slik at Rec Solar går til permitteringer på grunn av for høye strømpriser. Det neste kan bli nedleggelse og virksomheten overføres til utlandet. Bedriften produserer og har utviklet komponenter til solcellepaneler. Dette må da være veldig bra for et miljøvennlig samfunn? Regjeringen har ikke gitt noen lovnader om støtte. Støre sitter med hendene i fanget og lar dette skje. Penger er det nok av, men han ser det kanskje slik at det er bedre å la graset gro og la kua dø?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.