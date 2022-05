Han var født i Sør-Audnedal og var store deler av livet bosatt i Oslo. Han er i nær familie med både Gustav og Emanuel Vigeland.

Arne N. Vigeland ville bli kunstmaler, men gikk senere over til skulptur. Han er kjent for sine dyreskulpturer og laget over 200 kunstverk som er plassert over hele landet. For noen år siden hadde vi i alt 12 skulpturer her i byen. Nå er dessverre tre skulpturer blitt fjernet og satt på lager. Det mest kjente kunstverket i Kristiansand heter «Lek» og er plassert i Gravene. Den lille gutten som sitter på ryggen til bjørnen. Dette kunstverket er betalt av Asbjørnsen-familien og ble satt opp i 1968.

14. august 1971 skrev Arne N. Vigeland et brev til ordføreren i Kristiansand. Han ville donere alt av bronseskulpturer og gipsskulpturer som han hadde i atelieret og i kunstnerboligen på Ekely til Kristiansand kommune. Byens ordfører og formannskap tok imot gaven med glede og begeistring.

Den gang var havneområdet et åpent areal for alle. Krutthuset ble stilt til disposisjon. Forsommeren begynte monteringen med både Arne N. Vigeland og ektefellen Nora til stede. 17. juni 1973 åpnet utstillingen.

Flere menn og kvinner fra Arbeiderpartiet arbeidet som frivillige og la ned et enormt arbeid. Utstillingen var en suksess. Det var første gang en kunne se hele kunstnerens arbeider samlet på ett sted, i alt 130 kunstverk. For første gang ble Kristiansand satt på verdens kunstkart. Pressen i Norden var begeistret.

Krutthuset og miljøet rundt var også perfekt.. Inne i Krutthuset var de røde teglveggene opplyst, og kunstverkene var også montert av kunstneren selv.

Etter noen år måtte kunstutstillingen i Krutthuset avvikles. Det var kommet krav fra EU at hele havneområdet nå skulle gjerdes inne av sikkerhetsmessige årsaker. Kunstverkene ble fjernet og satt på lager.

Kunstneren Arne N. Vigeland (1900-1983) fikk oppleve en stor glede når utstillingen i Krutthuset var i gang.

Nylig var jeg en tur ute til Krutthuset. Nå er dørene boltet fast, og huset er kun tilgjengelig utvendig. Fremdeles står det igjen to flotte bronseskulpturer utvendig. Kanskje glemt. Både bygget og omgivelsene er noe helt spesielt og unikt. Jeg satt der litt i solen, og omgivelsene minnet meg om en gammel roman av Agatha Christie. Nå har alle havmåkene overtatt både bygget og den store terrassen ut mot vest.

Kristiansand har glemt kunstneren Arne Nikolai Vigeland og sagt farvel til en kunstskatt.

Ungdom på stripa i 50-årene, i Markens gate, er også laget av Arne N. Vigeland. Foto: arkiv

