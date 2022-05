6. mai kom SIAN til Kristiansand i Markens gate for å spre sin hatefulle propaganda og rasisme midt i beste sendetid. Det er ikke første gang, men denne gang skulle de snakke med forbipasserende uten en fast stand og sperrer rundt seg. Dermed var det ikke lett å møte dem med motargumenter, aksjoner og plakater. Det er etter hvert blitt kjent hva som kan skje når Sian besøker byer og steder. Det forventes bråk og opptøyer. Vi har friskt i minne hva som skjedde i Sverige da Rasmus Palludan i «Stram Kurs» holdt sine Koranbrenning i forstedene Rinkeby og Rosegården.

Derfor var det flere frivillige organisasjoner, lag og politisk engasjert ungdom som samlet seg for å markere rasismemotstand mot SIAN i vår by. Jeg tok kontakt med Forum for Dialog og Integrering (FIDA) fordi jeg visste at noen av deres representanter tidligere hadde fått oppmerksomhet for sitt arbeid med forebygging og integrering. Dette resulterte i en tydelig og klart målsetting, en fredelig motdemonstrasjon med en klar antirasistisk holdning! Dette er ingen selvfølge når SIAN stiller i militære uniformer og effekter for å spre sine stigmatiserende hatytringer mot muslimer som folkegruppe.

En måned før SIANs ankomst møttes vi derfor for å planlegge og organisere vår markering og motstand, og tidligere på dagen 6. mai gjennomførte vi en briefing ved rådhuset og utdeling av “en by for alle” t-skjorter. En app for å holde kommunikasjon med politiet underveis var allerede lastet ned på mobilen. Det var gjort avtaler med biblioteket og utdeling av gratis suppe på Kuddos-kafé for eventuelt å følge opp om noe spesielt skulle skje i møte med SIAN.

Kokka 14.00 var SIAN på plass og ble møtt med mange trygge voksne og ungdom på stedet. SIAN-folka ble dermed «omringet» av folk som var svært kritiske til Sians budskap, som stilte spørsmål og som ikke lot seg provosere unødig eller lagde bråk. Fra mitt perspektiv var dette effektfullt.

Ungdommene fremstod som trygge og klare i sine meninger, mens alle frivillige som var til stede sørget for nødvendig samhold og fellesskap. Et eksemplarisk prinsipp i ikke-voldelig motstandskamp, spør du meg! Sivile politifolk var tilstede rundt arrangementet, men deres inngrep viste seg ikke nødvendig. Resultatet ble altså en tydelig og sterk motdemonstrasjon, uten vold og bråk, som Sians provokatører kanskje håpet på?

Vi som stod sammen om denne fredelige motdemonstrasjonen er fornøyd med at målsettingen vår ble nådd og er glad for godt samhold med alle parter i planlegging og gjennomføring. En fredelig motdemonstrasjon er ingen selvfølge!

Når en av Fædrelandsvennens journalister som var tilstede ble spurt om avisen hadde tenkt å lage en sak av arrangementet og de virkemidler som ble tatt i bruk, fikk en av ungdommene følgende svar: «Det blir nok ikke noen sak dersom det ikke blir bråk og uroligheter». Dermed kom det ikke presseoppslag i Fædrelandsvennen om det gode samarbeidet som la grunnen for en fredelig markering, ei heller om ungdommelig mot og klokskap i møte med SIAN. Er det virkelig slik at det kun er bråk og jævelskap som er interessant å formidle og signalisere når SIAN hamrer løs med sitt rasistiske budskap i byer og tettsteder?

Heldigvis kan vi som representerte organisasjoner og lag dokumentere samhold og mot i møte med SIAN og anbefaler andre å gjøre det samme!

