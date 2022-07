Udjus sikter til at vi søringer betaler 165 ganger mer for strømmen. Udjus mener løsningen er større overføringskapasitet samt makspris på strøm. Han langer ut mot Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som ikke ønsker «motorvei» for å avhjelpe priskrisen til søringene.

Misunnelse ser ut til å være Udjus sitt verdifundament. Den kan rettes mot Nord-Norge som endog slipper å betale moms.

Udjus sitt problem er at han blir stående i sin misunnelse. Årsaken til at vi søringer betaler mye er ikke de lave strømprisene i Nord-Norge!

Samlet har vårt prisområde (NO2) et stort årlig overskudd av energi. Vi har Norges desidert største lagringskapasitet og flerårsmagasin. Vi kan håndtere et hvert tenkelig tørrår. Vi har selvkost rundt 10-12 øre og mange av våre vannkraftverk er nedskrevet. Så hvorfor betaler vi til tider mer for strømmen enn noe annet område i Europa og 165 ganger mer enn Nord-Norge?

Kan det skyldes politikk? Eierne av vår offentlig eide kraftproduksjon og distribusjon fikk etter omfattende lobbyarbeid, anledning til å koble seg til et dysfunksjonelt karbondrevet Europeisk marked, på full fart inn i både strømkrise og priskrise. Folket ble fortalt at utveksling var nødvendig for å redde kloden og kunne gi prisøkning på 2-4 øre/kw. Drømmen var billig import av Europeisk overskuddskraft og dyr eksport av norsk vannkraft.

Deretter ble Sør-Norge og vår regjering bundet til masta ved inngåelse av leveringsforpliktelse på 70% av overføringskapasiteten gjennom våre nyervervede eksportkabler. Det ble kalt kraftutveksling. Avtalene og resultatet ble tvangseksport. Styringen ble overlatt til EU, REM i Ljubiliana og markedet. Det var ikke tørrår men våre magasinreserver ble tømt til historisk lavmål ved eksport. Lite kraft sikrer høy pris i markedet og nå truer strømrasjonering i horisonten. Kan det være Sigbjørn Gjelsvik vil beskytte Nord-Norge fordi han har ydmykhet nok til å lære av feiltrinn?

Jeg har vanskelig for å tro at Udjus kan ha unngått å tilegne seg realitetene. Så hvorfor stopper Udjus ved misunnelsen? Vi har nok av eierrepresentanter i Agder Energi, Statkraft og Statnett. Disse skummer fløten etter iherdig innsats, mens innbyggere og virksomheter gråter blod. Drømmen ble overoppfylt med den forskjell at det var søringene som ble årelatt. Effekten kan blir katastrofal for enkeltindivid og samfunn. Da tar det seg dårlig ut å misunne dem i nord som ikke hadde kabler nok til å kvitte seg med overskudd og forsyningssikkerhet. Flaks gjør at Nord-Norge fortsatt nyter godt av tidligere generasjoners investeringer og rimelig kraftpris til innbyggere og virksomheter. Det smaker dårlig å spille på motsetninger når ansvaret så til de grader tilhører søringene selv, staten og en feilslått energipolitikk.

