Jeg leser at utviklingsdirektør Ruud Jensen i AKT ønsker å overta billettsalget for el-sparkesykkel, med andre ord når folk kjøper en bussbillett så kan de også kjøpe billett for bruk av e-sparkesykkel.

Området er kanskje ment fra Universitetet og til kvadraturen i første omgang. Men tenk så flott det ville være også på andre områder – Sødal- Vågsbygd.

Jeg ser for meg synet av den horden med eldre mennesker som går av bussen på Oddernes, finner hver sin sparkesykkel og farer i rasende fart nedover Lund og Rundingen og over den nye gangbroa på Lund mot byen med skjørtene flagrende over hodet. Hjelm får de vel også utlevert for jeg håpe på. Hylende, ”hvordan får jeg stoppet den elendigheten”, parkerer sykkelen på et greit sted, gjør sin handel, og så tilbake til sykkelen, prøver å plassere bæreposene, litt vanskelig det, sykkelen blir mer vinglede, før de i full speed farer tilbake til bussen som venter ved Universitetet.

Blir kanskje Kristiansand den første kommunen i landet med prøveprosjekt med buss/el-sparkesykkel?

Dette blir spennende, AKT forsøker desperat å få nye kunder til å bruke bussen. Mange passasjerer har de mistet under pandemien. Lykke til, AKT.

