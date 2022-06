For litt siden kom koronakommisjonens andre rapport, med et eget kapittel: «Innvandrere i Norge under pandemien». Det er ikke lystelig lesning.

Innvandrere hadde 3 ganger så mange smittede og 4 ganger så mange innleggelser som den øvrige befolkningen. Personer født i Pakistan hadde 8 ganger så mange smittede og 20 ganger så mange innlagte. Deretter følger Somalia, Irak og Eritrea.

Fra norsk venstreside ble det hevdet at skjevhetene knyttet seg til sosiale forhold, som trangboddhet og utsatte yrker. For disse miljøene var det viktigere å ikke eksponere «sårbare grupper» for negativ oppmerksomhet, enn å formidle virkeligheten. Kommisjonen slår fast at dette ikke er hovedgrunnene. Det var kulturelle normer, manglende tillit til informasjon fra norske myndigheter, og manglende norskkunnskaper som var hovedgrunnene.

Rapporten viser at etter over 50 år med innvandring er mange langt svakere integrert enn det myndighetene legger til grunn. Rapporten viser også at vi må regulere typen innvandring, for er det noe pandemien har lært oss, så er det forskjellen på innvandrere.

Det er ikke bare pandemien som har lært oss at det er forskjell på innvandrere. Vi har brukt milliarder av kroner på det viktigste integreringstiltaket, arbeid. Men, har det hjulpet, ikke for enkelte grupper. I 2020 var 51,7 prosent av innvandrerne mellom 15-66 år i arbeid, mot 71,9 prosent for hele befolkningen. Helt på bunnen ligger innvandrere fra Syria (33 prosent), fulgt av Somalia (38 prosent), så følger Afghanistan, Tyrkia og Irak. Ja, somaliske kvinner har en arbeidsdeltakelse på under 10 prosent. Det verste er at tallene gikk ned med 1,1 prosent fra 2019. Dessverre ser vi heller ikke bedring for andre og tredje generasjon innvandrere fra disse områdene.

Vi må ikke bare regulere antallet innvandrere som kommer til Norge, vi må også sterkt regulere hvilke områder innvandrerne kommer fra. Hvis ikke vil utgiftene til sosiale ytelser til disse gruppene utfordre velferdssystemet vårt.

