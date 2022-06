Vi er heldige i Norge med gode helsetjenester, men dessverre varierer kvaliteten mellom kommuner og institusjoner.

Gode erfaringer med helsevesenet er avgjørende for et godt liv. Samtidig er det for mange som opplever at de ikke får god og riktig hjelp. Det bekymrer meg at innbyggere i Kristiansand føler at deres behov ikke blir sett av helsevesenet.

Vi kjenner alle noen som har opplevd helsevesenet som en byrde. Det smerter meg å se mennesker få ødelagt livskvaliteten fordi systemet ikke ser deres unike behov. Ikke bare påvirker det livskvaliteten til den berørte. Å være pårørende til noen med kroniske lidelser eller store omsorgsbehov påvirker også deres helse og livskvalitet. Belastningen av sykdom og manglende helsehjelp har store ringvirkninger også i Kristiansand. Det påvirker sykefraværet og muligheten til å leve et godt liv i vår kommune.

Et godt helsevesen utgjør mye av fundamentet for et godt liv. På sitt beste opplever vi at vi blir sett, ivaretatt og møtt av fagpersoner med omsorg. Det viktigste i helsetjenestene er pasienten.

Opplever vi trygghet og verdighet i sårbare øyeblikk, vil vi ha tillit til at myndighetene og omsorgstjenestene hjelper oss også neste gang livet blir for mye å klare alene. I Kristiansand skal vi ha et helsevesen som skaper trygghet og gir muligheten til å leve et godt liv. Både gjennom sykdom, men også etter at behandlingen er avsluttet.

Vi kan aldri forhindre at livet tar en uventet retning, men vi kan skape et enda bedre helsevesen som gir trygghet fordi det ser hver persons unike behov. Ingen fortjener å bli en kasteball i systemet, alle fortjener trygghet og et godt liv. Uansett hvilken livssituasjon du er i.

De store pengene må gå til de viktigste oppgavene. Derfor må Kristiansand kommune i årene som kommer prioritere oppvekst og skole, og helse og omsorg.

