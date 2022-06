Dette er Det Norske Akademis ordbok's definisjon av «Molboland». Hvor ligger så dette landet? I dette innlegget er landet Norge.

Her kommer en liten molbohistorie fra virkeligheten: I noen år var landet preget av korona-restriksjoner. Dette førte til at Ola og Kari Dunk måtte holde seg i skinnet, dvs. holde seg hjemme og ikke reise hit og dit, hverken planlagt eller på måfå. Heldigvis ble de strenge restriksjoner etterhvert opphevet, slik at enhver molbo kunne spenne hest foran kjerre og dra. Nesten hvor som helst. MEN, visse krav måtte man innfri. GYLDIG PASS! Så da henvendte molboen seg til Politiets passkontor. Hva skjedde der mon tro? Nada, nothing og ikke en dritt. Som lyn fra klar himmel var det kommet et voldsomt behov for utstedelse av pass til Politiets normal- bemannede kontor. Hva gjør så de? Bemanner opp laget? Neida, de lager i full fart en dataløsning hvor den stakkars reisesjuke molbo fort kan se at der røyk den sydenturen. Meldingen lyder: «Ledig time på passkontoret 2. desember»! Vel, det er fortsatt i 2022, men hva hjelper det når turen skulle gå i september. Politiet skylder på leverandøren av pass som ikke klarer å levere nok pass tidsnok. Det minner meg om han som klaget på at kopimaskinen ikke fungerte. Som hos passleverandøren, var bare maskinen tom for papir. Nei, vi behøver ikke flytte til Mols i Danmark, hvor betegnelsen kommer fra. Vi har full kontroll her, ikke sant kjære molbobeboere?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.