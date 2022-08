Ny E39 skal knytte bo- og arbeidsmarkeder sammen. SV roper om tog og kollektivtrafikk. Hvor er det planlagt dobbeltsporet jernbane med redusert hastighet midtveis mellom to byer? Veien går helt frem, det gjør ikke jernbanen utenfor Østlandsområdet. Kollektivtransport på ny E39 blir miljøvennlig når drivstoffet er strøm eller hydrogen. I 2023 vil alle de største lastebilprodusentene tilby el-drevne modeller med rekkevidde 400km+, fullastet (inkludert den mye omtalte Tesla Semi). Dette vil endre miljøsynet på langtransport for alltid. Det er helt i det blå når innenlands flytrafikk blir miljøvennlig. For å nå klimamålene må et stort antall reisende overføres fra fly til miljøvennlig transport på firefelts veier. Akseptabel reisetid er en nøkkel for å få folk til å godta dette.

Reverseringspartiet Senterpartiet åpner nå også opp for en nedskalering av E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Ønsker de i det hele tatt å bli husket for noe som går framover?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.