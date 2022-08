Registrerer at regjeringen vil sette inn store summer i det kommende statsbudsjettet for å redde fastlegeordningen.

Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal hele fastlegeordningen bygges opp på nytt. De skal sette ned et utvalg som skal jobbe raskt; hva nå det måtte bety? Utredninger, eller ekspertutvalg pleier å drøye i det uendelige – uten at jeg skal utdype temaet nærmere.

I stedet retter jeg blikket mot vår hjemlige fastlegearena: ifølge Fædrelandsvennen omtales fastlegesituasjonen som kritisk her i Kristiansand. Det store arbeidspresset fastlegene jobber under har blitt pekt på som en av årsakene til at færre unge leger søker seg til yrket, og at flere velger å slutte i jobben. Nesten 1 900 personer står uten fastlege i kommunen vår, fortsatt ifølge Fædrelandsvennen.

1 900 personer uten fastlege i Kristiansand? Ja vel? Etter en sjekk på nettsiden legelisten.no leste jeg (11.08.) at det faktisk er det 2 356 ledige plasser tilgjengelig hos enkelte av våre lokale fastleger. En lege i Vågsbygd har 929 ledige plasser. I bydelen Søgne har en lege 480 ledige plasser. Øvrige plasser finnes hos leger «rondt forbi» i Kristiansand.

