Nevøen forholder seg til vitenskapen, sier han. Det er kanskje ikke bare greit for onkel som derfor må utvide guttens horisont noe og gir den unge mannen litt bakoversveis.

Presten forteller ham at det usynlige er like virkelig som det synlige. Og det kan være riktig, som for eksempel når det gjelder oksygen. «Selv om vi ikke ser Gud, er han like virkelig som oksygenet» forteller presten den unge gutten.

Nei, prest, det er ikke sant. Det rette er at du tror Gud er like virkelig som oksygenet. Og selv om du leker med ord og plasserer en gud inn i alt vi ser og det vi ikke ser, så er det din tro og ikke vitenskap.

La oss håpe at den unge mannen fortsatt er modig nok til å kunne tale øvrigheten midt imot og stole på refleksjon, fornuft og vitenskap også etter møtet med presten.

