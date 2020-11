Fjæreheia og Kilden

Tidligere kultursjef i Aust-Agder Fylkeskommune Per Nordstrøm skriver engasjert om Fjæreheia i Fædrelandsvennen 29. november. Nordstrøm er bekymret for scenens videre utvikling etter at Kildens styre har vedtatt at Kilden vil trekke seg ut. Jeg kan forsikre at Kilden vil sikre at Fjæreheia ikke blir lagt ned som utendørsscene og at vi vil bidra til at det blir kulturell virksomhet på et høyt nivå der også i årene fremover. I løpet av et par uker vil vi offentliggjøre planene.

