Jeg vet ikke om eventuell kabling skal skje på land eller i vann. Men dersom vi tar utgangspunkt i 114.000 innbyggere i Kristiansand og 10.500 i Søgne, samt at kablingen totalt blir 25 km, må hver enkelt innbygger legge en kabel på omtrent 20 cm. I en koordinert, storstilt kommunal dugnad over flere dager med bra trykk og tilgang på deilig sørlandsmat, tenker jeg dette er fullt overkommelig. Hvem vet, kanskje politikere og innbyggere begge steder kunne holde hender og heie hverandre frem under den mest prekære delen av prosjektet? Håpet var om ingeniørvesenet i Kristiansand og Søgne i samme slengen hadde kunnet fikse en sammenkopling preget av sure oppstøt og kritiske utblåsinger i den sørlige region.

Hvis ikke må man vel bare drite i det og nyte sommeren. Skitt au.

