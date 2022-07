Kan ikke Pride-arrangementer/flagging begrense seg til en uke? Vi har et Pride-flagg rett foran vår veranda, som har hengt der i 14 dager nå. Det er greit at folk har flere legninger. Men det hadde vært greit om de kunne holde det for seg selv. Det ville bli rene anarkiet hvis alle skulle flagge for sine synspunkter.

