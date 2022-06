Nylig ble det kjent at sjefen for Israels etterretningstjeneste, Mossad, Yossi Cohen, i 2019 tre ganger dukket opp uanmeldt i Kongo og blant annet ba om møte med president Felix Tshisekedi. Tredje gangen ble han bryskt vist på døra/sendt til flyplassen og bedt om å reise med første fly. Presidenten fryktet ifølge den israelske avisen Haaretz at Mossad egentlig planla et kupp mot ham til fordel for tidligere president Kabila.

Steinar R. Berge. Foto: Reidar Kollstad

Mossad-sjefen hadde brukt den israelske diamanthandleren Dan Gertler som «døråpner» til Kongo og president Tshisekedi, og Gertler var med på flere av besøkene hos presidenten. Dan Gertler mistenkes av Sveits, Storbritannia, USA med flere for blant annet å ha betalt 360 millioner dollar i bestikkelser for gruverettigheter i Kongo. Først skaffet han seg rettigheter til diamantgruver og salg av den kongolesiske stats diamanter, senere engasjerte han seg i en lang rekke metaller, blant annet kobber og kobolt, og samarbeidet blant annet med Glencore (som eier Nikkelverket i Kristiansand) om dette. Gertler var sønn og sønnesønn av ledende diamanthandlere i Israel, hvor man handler med slipte diamanter. Men unge Gertler ville jobbe med rådiamanter, og som 23-åring søkte han lykken i Kongo, ble god venn med presidentsønn Kabila og fikk raskt de lukrative diamantavtalene. I tillegg ordnet Gertler at far og sønn Kabila fikk hjelp av (tidligere?) israelske militærrådgivere under borgerkrigen i Kongo.

Mossad-sjefen, tidligere FBI-direktør Louis Freeh og Trumps advokat Alan Dershowitz var blant de som bearbeidet Donald Trump for å få USA/Trump til å droppe korrupsjonssaken mot Gertler. Fem dager før Trump gikk av som president, ble sanksjonene mot Gertler opphevet, men pga. flere og omfattende anklager har president Biden reversert saken mot Gertler.

Men Dan Gertler hadde i hvert fall stor innflytelse på politikken i Kongo. Stor nok til at regjeringa Solberg engasjerte ham for å få benådet den norske drapsdømte leiesoldaten Joshua French. Tidligere israelske president og statsminister Shimon Peres og de norske diplomatene Mona Juul og Tor Wennesland fungerte som kontakter til Gertler. Gertlers innflytelse i Kongo var det som skulle til for å få frigitt Joshua French som under «store fanfarer» kom hjem selveste 17. mai i 2017, og regjeringa Solberg solte seg i glansen (etter å ha «reddet en hvit mann fra de ville i Afrika»?).

Utrolig hva man kan få til med noen hundre millioner dollar i bestikkelser, og hva man kan få til om man ikke holder prinsipper som ærlighet og lovlighet særlig høyt. Men USAs justisdepartement meldte 24. mai at Gertlers samarbeidspartner Glencore skal betale over en milliard dollar i bøter – blant annet for korrupsjon av og med Dan Gertler. Økonomi-nettstedet Forbes mener 26. mai at en rekke dollar-milliardærer som tidligere har vært i Glencores ledelse, også må regne med rettsforfølgelse.

Israel og Mossad sliter også nå med sitt omdømme i Afrika, og kanskje Norges og norske diplomaters omdømme også vil svekkes som følge av sitt samarbeid med den korrupte milliardæren Dan Gertler?

Kilder:

