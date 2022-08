Vi er satt tilbake til den samme klattutbyggingen som disse partiene har holdt på med i alle år tidligere, og som gjør at Norge har den dårligste motorveistandarden i Europa. Slik veibygging er pengesløsing, fordi man verken oppnår kortere kjøretid eller færre ulykker.

Kjørte tur/retur Alicante-Marbella i sommer, via innlandet 527 km på 5 timer og retur langs kysten 554 km på 5 t 30 min, begge alternativ har 4-felts motorvei og 120 km/t fartsgrense. Vår nabo Danmark har hatt landsdekkende 4-felts motorveier med 130 km/t i mange år.

Også for Sørlandet, for Oslo og Stavanger betyr det noe å komme raskere frem enn 2- og 3-felts og 80 - 90 km/t grense tilsier. 100 - 110 km/t reduserer reisetiden til Stavanger til 2 timer og Oslo til 3 timer. Færre ulykker er det viktigste, men 1 time nærmere to store byer er viktig for Sørlandets næringer og tilsier bygging av denne E18/E39 som 4 felts motorvei.

Sp og SV er enige om at «det er bedre å bygge langt og trygt enn bredt og dyrt». For noe svada. Her må dere bruke fakta om den konkrete ulykkesstatistikken, ikke politisk synsing. Selv om man setter ned fartsgrensen til 70 km/t (som disse også ønsker) er det ingen statistikk som underbygger at dette skulle gi færre alvorlige trafikkulykker. Det har tvert om aldri vært færre alvorlige ulykker enn når vi fikk 4-felts motorvei i deler av vår landsdel.

Det er Nye Veier som har fagkompetansen og som har definert at det er behov for 4-felts vei på hele denne strekningen, så vær så snill statsråder mv fra Ap, Sp (med støtte av SV), ligg unna denne utbyggingen. Dette har dere ikke rede på. Hvis dere nå skal forkludre det hele med nye tragiske Ap/Sp strekninger med 2- og 3-felts, så betyr dette bare at H/FrP må bruke enda mere penger på å omgjøre de samme strekningene til motorvei med 4 felt neste gang vi kan komme tilbake i regjeringskontorene, forhåpentligvis allerede i 2025.

