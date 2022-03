Jeg blir så lei av snakket om at det kan være lurest å bygge seg opp over tid i Obos. Maken til tulleprat. Obos er en flott boligorganisasjon, men en forferdelig fotballiga. Derfor, Mr. Skisland, lytt til legenden Karsten, som var klar når han ble spurt om sitt syn på atomvåpen: Våre gutter skal ha det beste!

De første treningskampene gjorde meg til megaoptimist. Bra fotball og bra resultater. Så kom denne fordømte cupkampen, som bare skulle være et ørlite hinder før kvartfinale mot Godset på Sør Arena. Vi hadde helt glemt at ferskingen Tjelmeland skulle opp mot luringen Berntsen. Og vi gikk glipp av den planlagte happeningen med 6-7000 på tribunene i sommerværet, et par mill. inn på konto, begeistring, og semifinale neste. Men jeg er helt sikker på at Tjelmeland er så selvbevisst og lur at han ser at han har litt å lære av en av landets beste og lureste taktikere, så vi slår tilbake i begge seriekampene mot Bjarne & Co.

Cuptapet ble dessverre toppet av en elendig kamp på lørdag, hvor det med nød og neppe ble uavgjort mot Grorud! Og hva med Ndong, Tjelmeland - jeg vil ha ham inn på laget straks. Det er bare å trekke ned Tønnessen som venstre stopper, så lett er det å finne plass til Ndong på venstre kant.

Jeg leser at Start er på spillerjakt, spesielt offensive spillere er ønsket. Skal vi hente noen nå, håper jeg det er solide forsterkninger som går rett inn på laget. Lewandowski skal visstnok ønske seg bort fra Bayern, og kanskje kan sommer, sol og sørland friste ham som det gjorde for regnfulle vestlendinger på 70/80-tallet. Jeg mener at unge Levi Eftevåg hadde noen gode kamper sist sesong, og bør få spilletid i år. Og Sander Svela, som bøtter inn mål på godt juniornivå, bør vel også få sjanser? Målscorere er sjelden kost i norsk fotball. Jeg likte ellers dårlig at Mikael Ugland valgte å gå til Jerv. Jeg håper og tror gjennombruddet kommer nå, men det burde vært i Start.

Jeg tror påminnelser er viktige. Laget har vist at det kan spille bra og effektiv fotball, så det er bare å finne tilbake til de første treningskampene. Jeg håper for all del at ikke byens mest kjente kor, Hylekoret, stemmer instrumentene nå. Vår støtte kan faktisk være helt avgjørende for at skuta skal snu. Våre to syngende supporterfraksjoner, Ultras og Tigerberget, oppfordres på det sterkeste om å stå sammen bak målet, hvor sangene og bannerne blir mye tydeligere enn om de står hver for seg. Så får Gyldenløves, som på Åråsen viste at løva ikke er utryddet, ved demonstrasjon av både fart og finter, bekrefte at ikke alderen har innhentet dem. Og sist, men absolutt ikke minst, så er det viktig at resten av tribunen er med. For dere kan når dere vil.

Det er fremdeles 90 poeng igjen å spille om. Sannsynligvis holder det med 60 av disse for å nå Eliteserien. Vi kan altså tape 30 poeng, dvs at vi tåler 6 tap og 6 uavgjorte. Og vi har fremdeles ikke tapt et eneste poeng. Hvis vi alle bidrar med vårt, går dette veien.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.