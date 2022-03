Kilden tok tidlig et standpunkt for å markere vår avsky mot Putins angrepskrig i Ukraina.

I en kronikk publisert 15. mars problematiserer Mira Svartnes Thorsen avgjørelsen om å avlyse forestillinger med russiske artister.

Kilden hadde en grundig intern diskusjon og meningene var varierte, men konklusjonen ble likevel klar: I solidaritet med Ukraina ønsker Kilden teater og konserthus å avlyse forestillinger med russiske ensembler og kunstnere inntil konflikten er over.

Avgjørelsen er i tråd med Kulturrådets søsterorganisasjon i Ukraina, Ukranian Foundation, som ber kulturaktører verden over om å avbryte samarbeid med det russiske regimet og markere sin motstand mot krigen.

Selv om Kilden velger å avlyse besøket fra St. Petersburg Ballet Theatre, er det viktig å understreke at Kilden ikke avlyser russiske kulturuttrykk. I løpet av vårsesongen skal Kristiansand Symfoniorkester spille verk skrevet av russiske komponister, mens vi i juni får et gjensyn med Kirsebærhaven av Anton Tsjekhov. Den europeiske kulturarven inkluderer også russisk kultur, og man skal trå forsiktig for ikke å demonisere en hel nasjon.

Å avlyse kultur er ikke noe Kilden tar lett på, og det ble jobbet iherdig for å finne alternative løsninger. En mulighet var å be artister med russisk bakgrunn om å ta avstand fra krigen og på den måten nyttiggjøre seg av kanaler Putin ikke kontrollerer for å påvirke narrativet på gaten i Russland, ikke ulikt det Thorsen foreslår i kronikken sin. Men med en propagandamaskin som går for full damp i Kreml vil det være vanskelig, om ikke umulig, å skulle nå gjennom til den vanlige russer med en slik handling, spesielt nå som Russland har begrenset tilgangen til de mest brukte sosiale nettverkene for landets 140 millioner innbyggere.

Diskusjon, åpenhet og kritikk uten å frykte represalier er for oss her i Norge en selvfølgelighet, men vi vet at i Russland kan det få store følger. For kort tid siden strammet Russland inn sensuren ytterligere og truer nå med 3 til 15 år i fengsel for de som sprer det regjeringen selv anser som falske nyheter. Bilder fra russiske byer viser hvordan fredelige demonstranter som ytrer seg mot krigen, brutalt blir håndtert av politistyrker med en utrustning som like gjerne kunne vært fra slagmarken i Ukraina.

Derfor er det vanskelig å skulle se for seg hvordan man skal invitere og applaudere de «riktige» russiske danserne, forfatterne, musikerne, kunstnerne og idrettsutøverne som Thorsen skriver. Da legges ansvaret over på utøverne, et ansvar som kan utløse represalier idet de kommer tilbake på russisk jord. Dessuten vil det å skulle utføre en sjekk av utøvernes synspunkter før de får lov til å opptre på norske scener være både prinsipielt og praktisk utfordrende.

Det kommer en tid hvor Russland og resten av Europa skal knytte bånd igjen, den tiden kan ikke komme fort nok. Da skal kulturen spille en sentral rolle, men akkurat nå er det krig i Europa og det er viktig at man står sammen i en felles protest mot Putin og Kreml. Derfor fastholder Kilden sitt standpunkt om å avlyse Svanesjøen med det russiske ballettensemblet.

