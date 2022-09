Fædrelandsvennens leder samme dag kaller det «et slag i ansiktet på pasientene».

Pasient- og brukerombudet i Agder er helt enig. Dommen var et hardt slag, ikke bare for Svein Are Auestad, men for alle de involverte pasientene.

Men jeg er ikke enig når samme lederskribent mener saken ikke har fått rettslige konsekvenser. Det har den fått. Ikke strafferettslige konsekvenser for legen, men store rettslige konsekvenser både for legen og Sørlandet sykehus.

Dommen må ikke etterlate et inntrykk av at legen har opptrådt forsvarlig. At denne legen ikke har gjort noe galt. At denne saken ikke har fått noen konsekvenser for han eller for Sørlandet sykehus HF.

Ortopedi-saken er en av vår tids helseskandaler og har fått store rettslige konsekvenser.

Heldigvis.

Vi snakker om en lege som har operert i en årrekke som ortoped uten å være ortoped. Vi snakker om en lege som hadde fått mange klager og tilbakemeldinger, men som beskrives som lite korrigerbar. Vi snakker om en lege som er involvert i 160 saker i NPE, hvorav til nå rundt 60 pasienter har fått medhold. Vi snakker om en lege som brydde seg lite om de rammer og føringer som var gitt, eks. rådføre seg med spesialist eller overlege. Listen er lengre og lang. Men jeg stopper der.

For å ivareta pasientsikkerheten har legen har mistet sin autorisasjon som lege og generell kirurg. Det vil si at han ikke kan praktisere som lege i Norge. Dette er en inngripende og svært alvorlig rettslig konsekvens. Det innebærer at han er vurdert til å være uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av "uforsvarlig virksomhet" og "vesentlig/grov mangel på faglig innsikt".

Hoder har ikke rullet ved Sørlandet sykehus HF. Ingen involverte ledere har måttet gå.

Det gjorde heller ikke ledelsen i Helse-Bergen da de fikk foretaksbot i 2018 (pasient døde på akuttmottaket etter å ha blitt liggende uten tilsyn) eller i 2019 (Djabrail-saken hvor en gutt på 6 år døde etter feilbehandling). Det er opp til styret ved Sørlandet sykehus HF å vurdere administrerende direktør sin stilling, og Nina Mevold har nå styrets tillit.

Men i tilsynssaken mot Sørlandet sykehus HF, gav Statens helsetilsyn knallhard kritikk for vesentlige mangler i helseforetakets styring, noe som satte pasientsikkerheten i fare og fikk alvorlige konsekvenser for flere pasienter.

Basert på denne tilsynssaken ble Sørlandet sykehus anmeldt, og Statsadvokaten ila en foretaksbot på èn million kroner. Sørlandet sykehus HF ble dermed holdt strafferettslig ansvarlig for å ikke å ha fulgt opp legen godt nok.

Legen ble frifunnet i retten. To meddommere vurderte at legen hadde opptrådt uforsvarlig og uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt som loven krever. De vektla at Sørlandet sykehus ikke var "organisert slik at tiltalte reelt sett hadde en mulighet til å kunne utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet".

Fagdommeren vurderte det annerledes. Hun ga en god redegjørelse for hvorfor vilkåret om å ha opptrådt grovt uaktsom var oppfylt.

Frifinnelsen må være tung å bære for de pasientene som er rammet.

Men vi må ikke la denne frifinnelsen overskygge det faktum at saken har fått store rettslige konsekvenser - både for legen og for Sørlandet sykehus.

Nå gjenstår å se om aktor anker avgjørelsen.

Vi er flere som håper på det.

