Dette sparket med å ta bort så mye utbygging i vårt nærområde er å fjerne grunnlaget for og drive i anleggsbransjen og med håndverkstjenester fremover i Søgne. Så om vi skulle fortsatt å være en del av storkommunen hadde dette vært kroken på døren for disse bransjene i Søgne. Jeg takker derfor kommunedirektøren for å hjelpe oss med og ta det riktige valget når folkeavstemningen kommer om ikke lenge. Nesten alle jeg kjenner som var positive til storkommune har nå snudd. Det er slike sentraliserende planer som gjør at folk nå ser hvor feil det var å bli storkommune.

