Politikarar i Kristiansand har ikkje oppført seg som barn!

Kanskje særleg i kommentarfeltet her i Fvn har enkelte samanlikna den politiske prosessen etter valet i Kristiansand med livet i barnehagen. Underforstått at ein furtar, tenkjer når du er slem med meg så er eg slem med deg, at ein tek leika til ein annan, eg vil ikkje leike med deg, osv.