Hvem har ansvar for de voldsutsatte barna?

Vi bor alle i en kommune – og alle kommuner har ansvar for å gi gode oppvekstsvilkår til barna som bor der. Det gjelder også barn som er utsatt for vold og overgrep. Den dårlige nyheten er at kommune-Norge ikke tar det ansvaret de har for de mest sårbare barna.