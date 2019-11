Lund Torv er først og fremst en rundkjøring

Vegplanleggere har prøvd i årevis å finne en god løsning på Rundingen – uten å finne en god løsning på Rundingen. Lund Torv er et overbelastet og farlig vegkryss hvor blant annet østgående busser må krysse to felt for å komme videre opp Østerveien.