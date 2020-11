Koronavaksine for eldre

Debatten på NRK 1 i denne uken var interessant og god.

Jeg ønsker vaksine mot covid-19. Jeg er 96 år og er redd for å få denne sykdommen. Da jeg har astma vil covid-19 gi en vond avslutning på livet for meg selv og for mine pårørende.

Å få og gi en klem og en takk er viktig ved livets avslutning. Mange eldre lever svært aktive liv med musikk, hobbyer, med besøk av venner og familie, med menighetsliv og friluftsliv. Våre dager er for oss like viktige som dagene er for andre mennesker. Derfor: gi oss eldre en sjanse til en god livsavslutning med vaksine mot covid 19.

